Фанаты «Манчестер Сити» готовят акцию протеста после бана от УЕФА

Болельщики «Манчестер Сити» готовят акцию протеста после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить английский клуб из еврокубков на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей. По данным The Times, фанаты хотели развесить соответствующие баннеры на ответном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Однако в связи с тем, что игра пройдет при пустых трибунах в мерах предосторожности, то болельщики «Сити» проведут акцию в другом месте.

Отмечается, что на одном из баннеров, адресованных УЕФА, будет написано «Власть, коррупция и ложь». Другие плакаты также содержат в себе негативный посыл вердикту Союза: «УЕФА – мафия. Разлагает футбол с 1954 года» и «ФФП – где ты был, когда мы были дерьмом».

намерены показать баннеры, направленные против УЕФА.

«Было много вопросов по поводу отношения УЕФА к болельщикам «Манчестер Сити», но баннеры касаются отношения к клубу. Послание, которое мы хотим отправить УЕФА, заключается в том, что финансовый фэйр-плей создали для того, чтобы защищать элиту. Они просто не хотят, чтобы «Сити» был частью их клуба», - сказал представитель независимой группы болельщиков «Сити» Данте Френд.

Ранее стали известны даты слушания по делу «Манчестер Сити» в Спортивном арбитражном суде (CAS).