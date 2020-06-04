Вице-президент СБР назвал главную ошибку Драчева

Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов назвал главную ошибку главы организации Владимира Драчева, передает РИА «Новости».

11 июня должны состояться внеплановые выборы президента СБР, однако они могут быть отменены. Для этого более трети членов делегатов нужно проголосовать против прекращения полномочий главы СБР.

«У него есть одна главная ошибка. Это то, что он набрал именно эту команду себе. Владимир Петрович доверился им, он очень долго им доверял. Они, пользуясь этим, тихо и молча его кидали», — заявил Тарасов.

Ранее сообщалось, что Тихонов раскритиковал правление СБР.