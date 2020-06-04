Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом оставшейся части текущего розыгрыша Лиги чемпионов, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19. По информации немецкого издания Bild, на проведение матчей плей-офф претендуют несколько стран.

Из-за сжатых сроков УЕФА может провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в формате мини-турнира, при котором все игры, начиная со стадии четвертьфинала, будут проведены одной встречей. Финал турнира должен пройти в Стамбуле, однако из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции федерация может перенести матчи в другую страну.

По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова. Заявку могут подать Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм, а также Дармштадт или Висбаден. Сообщается, что в списке претендентов на проведение соревнований числятся Россия и Португалия.