Болельщиков с повышенной температурой тела не допустят на матчи РПЛ

Стали известны некоторые критерия, по которым будет осуществляться допуск зрителей на оставшиеся матчи Российской премьер-лиги. Как сообщает «РБ-Спорт», клубам РПЛ был отправлен проект медицинского регламента чемпионата, в который были внесены правки исполнительными органами Роспотребнадзора.

По информации источника, в документе утверждается, что каждому зрителю, который придет на стадион, перед входом будут измерять температуру. В случае, если она окажется повышенной — 37 градусов по Цельсию и более, — то болельщик на стадион допущен не будет. Те же зрители, которые попадут на трибуну, будут обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 – 2 метра). Для этого клубы во время реализации билетов на матчи будут продавать их на те места, которые не смогут соседничать с другими. Также болельщики будут обязаны находиться в масках и перчатках, при необходимости они смогут воспользоваться антисептиком, дозаторы с которым клубы должны будут оборудовать на территории стадиона.

Как утверждает источник, Роспотребнадзор также запретил клубам реализовать пищевую продукцию на арене. Исключением является упакованная питьевая вода, упаковка которой должна обрабатываться под проточной водой.

Сезон Российской премьер-лиги, приостановленный 17 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19, должен быть возобновлен 19 июня матчами 28-го тура «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Сочи» — «Ростов». На играх смогут присутствовать зрители, но в количестве не более 10% от всей вместимости стадиона.