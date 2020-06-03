Олимпийский чемпион: саботаж в СБР привел к бардаку

Олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов поделился мнением о происходящем в организации, передает ТАСС.

Он отметил, что некоторые члены правления СБР саботируют работу организации, при этом обвиняя в ошибках главу организации Владимира Драчева.

«Пользуясь большинством голосов, члены правления сами назначали даты, формировали повестку, принимали решения. Считаю, что это саботаж и бардак: вместо попытки найти общий язык с президентом они вели себя по заранее оговоренному плану», — заявил Тарасов.

Стоит отметить, что решение о проведении досрочных выборов было принято Правлением организации в апреле после того, как возникли разногласия с Драчевым по поводу кандидатов в тренерский штаб сборной России.

Ранее сообщалось, что член правления СБР объяснил претензии к Драчеву.