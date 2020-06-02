Александр Емельяненко: хочу, чтобы в России президентом был Путин

Боец Александр Емельяненко высказался относительно политической ситуации в России. По словам спортсмена, он не видит альтернативы Владимиру Путину на посту президента страны, поскольку «на сегодня нет другой подходящей кандидатуры».

«Понимаю, что есть много недовольных и несогласных с его мнением, но кого ставить на его место? Все хотят быть президентами, у всех есть план, как вывести нашу страну в передовые страны, но перед этим надо немножко украсть денег, со своим коллективом съездить отдохнуть на море, погудеть, а потом все наладить.

Это недалекие люди, у этих людей даже образования нет, вообще ничего нет, и жизненного опыта нет», – произнес Емельяненко-младший в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

Ранее Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом.