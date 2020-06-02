Гаджиев: Семин мог бы работать в одном из неплохо финансируемых клубов

Наставник «Махачкалы» Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день Юрий Павлович мог бы быть принести пользу российскому футболу. Он мог бы работать в одном из организованных и неплохо финансируемых клубов. Если, конечно, ему позволяет состояние здоровья и если не потеряна мотивация. Но он ведет правильный образ жизни», — сказал Гаджиев.

Напомним, Семин 31 мая покинул пост тренера «железнодорожников». Его место занял сербский специалист Марко Николич.



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