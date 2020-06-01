Блаттер обвинил США в своем уходе с поста главы ФИФА

Бывший глава Международной футбольной федерации (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что его решение уйти в отставку было вызвано расследованием США.

«Они сказали: «Глава должен уйти». Потом я отказываюсь от своего мандата, и вдруг ФИФА перестает быть мафиозной организацией для американских прокуроров, а становится жертвой», — цитирует экс-функционера Keystone-SDA.

Блаттер был отстранен в 2016 году из-за обвинения в коррупции. Также его обвиняли в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счет Мишеля Платини, который руководил на тот момент Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Срок его отстранения составил восемь лет, потом его уменьшили до шести.

Ранее сообщалось, что Блаттер собирается подать в суд на организацию и ее нынешнего руководителя Джанни Инфантино.