Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе

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Участник чемпионата Европы 2017 года по плаванию на короткой воде итальянец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе, сообщает сайт Федерации плавания Италии.

Вместе с 22-летним спортсменом разбился еще один пловец — 23-летний Джиоле Россетти.

Ранее умер Валерий Ильин.