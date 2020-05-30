Вратарь «Аякса» Онана пожаловался на расизм

Вратарь амстердамского «Аякса» Андре Онана рассказал о том, что неоднократно сталкивался с расизмом, передает Goal.com.

«Расизм — это обычное явление, особенно когда мы играем на выезде. Я решил, что не буду зацикливаться на нем. Он существует в современном футболе, и пока его не удалось победить», — сказал Онана.

Голкипер выступает за амстердамский клуб с 2015 года. Он становился чемпионом Нидерландов, а также выходил в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Ранее обвиненный в расизме канадский тренер возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).