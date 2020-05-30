Мостовой: мне с трудом верится в переход Глушакова в «Спартак»

Экс-игрок английского «Ливерпуля» Джейсон Макатир считает, что игроку французского «ПСЖ» Килиану Мбаппе не надо переходить в команду Юргена Клоппа, передает Goal.com.

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

«Мне с трудом верится в возможный приход Глушакова. По-моему, это будет большой неожиданностью. Достаточно вспомнить, с каким скандалом он уходил из «Спартака». В московский клуб вернется любой, но у него есть контракт с «Ахматом», который нужно доработать», — заявил Мостовой.

Напомним, Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о возвращении Глушакова.