Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю

Организаторы Бостонского марафона приняли решение отменить мероприятие впервые за свою 124-летнюю историю, сообщается на странице соревнований в Twitter.

Отмечается, что вместо марафона будет проведено «виртуальное событие», на котором его участники должны будут подтвердить, что пробежали дистанцию в 42 километра.

Изначально Бостонский марафон был запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии его перенесли на 14 сентября.

Вспышка инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 360 тыс. человек, 2,5 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,8 млн.

Ранее был отменен этап «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.

The @BAA has announced that the 124th Boston Marathon will be held as a virtual event, following Boston Mayor Martin Walsh's cancellation of the marathon as a mass participation road running event due to the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/tlIdvsU9sq