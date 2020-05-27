Овечкин в девятый раз стал обладателем награды лучшего снайпера НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020.

На момент досрочной остановки «регулярки» на счету нападающего было 48 шайб. Эту награду представитель России разделит с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком: у него в активе также 48 голов.

Стоит отметить, что для Овечкина эта индивидуальная награда стала уже девятой за карьеру.

Напомним, что руководство НХЛ приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».

Ранее «Тампа» и «Каролина» выступили против плей-офф НХЛ с 24 командами.