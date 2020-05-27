Овечкин в девятый раз стал обладателем награды лучшего снайпера НХЛ
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020.
На момент досрочной остановки «регулярки» на счету нападающего было 48 шайб. Эту награду представитель России разделит с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком: у него в активе также 48 голов.
Стоит отметить, что для Овечкина эта индивидуальная награда стала уже девятой за карьеру.
Напомним, что руководство НХЛ приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки «регулярки».
Ранее «Тампа» и «Каролина» выступили против плей-офф НХЛ с 24 командами.