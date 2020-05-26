Некоторые игроки АПЛ употребляют коктейль снотворного с алкоголем

Некоторые игроки, выступающие в Английской премьер-лиге (АПЛ), употребляют коктейль снотворного с алкоголем. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболисты часто после игр пользуются препаратами для улучшения сна, но в последнее время они стали смешивать их со спиртосодержащими напитками, чтобы добиться «легального наркотического опьянения».

Данный коктейль стал популярным во время вечеринок игроков. В СМИ просочилась информация, что один из футболистов уже обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что нападающий Джордже Деспотович получил предложение от «Ростова».