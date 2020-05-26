Некоторые игроки АПЛ употребляют коктейль снотворного с алкоголем
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Некоторые игроки, выступающие в Английской премьер-лиге (АПЛ), употребляют коктейль снотворного с алкоголем. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, футболисты часто после игр пользуются препаратами для улучшения сна, но в последнее время они стали смешивать их со спиртосодержащими напитками, чтобы добиться «легального наркотического опьянения».
Данный коктейль стал популярным во время вечеринок игроков. В СМИ просочилась информация, что один из футболистов уже обратился за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что нападающий Джордже Деспотович получил предложение от «Ростова».