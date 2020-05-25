Чепзанович руководит тренировками «Спартака» в отсутствии Тедеско

Специалист по физической подготовке Влад Чепзанович руководит тренировками московского «Спартака» в отсутствии главного тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщает пресс-служба самого титулованного клуба России.

34-летний немецкий наставник уже прибыл в Москву, но в данный момент не может работать с игроками, так как находится на обязательном двухнедельном карантине.

Напомним, что 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) запланирован на 21 июня.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Торпедо» и сборной России Александр Панов высказался о перспективах трансфера форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в другой клуб.