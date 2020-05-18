«Спартак» объявил о подписании контракта с Соболевым
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Московский «Спартак» подписал с нападающим Александром Соболевым долгосрочный контракт, сообщается на официальном сайте команды.
Футболист перешел в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. Красно-белые активировали опцию выкупа нападающего.
Соболев принял участие в четырех матчах «Спартака» и отметился тремя результативными передачами. В составе «Крыльев Советов» он забил десять мячей.
Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, кого бы он хотел видеть в московской команде.