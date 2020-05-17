Глава РПЛ высказался о разрешении легионерам вернуться в Россию

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о разрешении на въезд в страну иностранным спортсменам и тренерам.

«Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ», — приводит слова Прядкина официальный сайт лиги.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 313 тыс. человек, 1,8 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 4,7 млн.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию.