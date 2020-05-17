Китаец Ядон победил Веру на турнире UFC Fight Nights
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Китайский боец смешанных единоборств (ММА) Сун Ядон победил Марлона Веру в первом бою основного нарда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходит в настоящее время в Джексонвилле.
Ядон сумел одолеть своего соперника, одержав успех единогласным судейским решением: 29-28, 29-28, 29-28.
Отметим, что бой проходил в обоюдоострой манере, где удача могла улыбнуться каждому из бойцов, но немого больше повезло азиатскому спортсмену.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее сообщалось, что российский боец Ислам Махачев рассказал о конфликте с американцем Нэйтом Диасом.
Song by UD! ��— UFC (@ufc) May 17, 2020
What was your final scorecard? #UFCFL pic.twitter.com/qjr10vA7Ui