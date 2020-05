Китаец Ядон победил Веру на турнире UFC Fight Nights

Китайский боец смешанных единоборств (ММА) Сун Ядон победил Марлона Веру в первом бою основного нарда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходит в настоящее время в Джексонвилле.

Ядон сумел одолеть своего соперника, одержав успех единогласным судейским решением: 29-28, 29-28, 29-28.

Отметим, что бой проходил в обоюдоострой манере, где удача могла улыбнуться каждому из бойцов, но немого больше повезло азиатскому спортсмену.

