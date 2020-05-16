Тарасова жестко оскорбила Роднину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает «СЭ».

Напомним, Тарасова обвинила Роднину в том, что она отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую несмотря на то, что у нее был рак четвертой стадии.

Роднина ответила:

«У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет».

«Главное, что слетело-то у нее. Она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001, Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов, а я — с Алешей Ягудиным. Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко», — сказала Тарасова.

Ранее Роднина ответила на слова Тарасовой.