Врач-психотерапевт проанализировал поведение Зеленского на ВЭФ в Давосе

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе болезненно отреагировал на напоминание о регламенте. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

Как он сказал, слова Зеленского полны агрессии, однако его тело и голос выдают истощение. При этом ответ украинского лидера на просьбу закругляться от модератора на ВЭФ свидетельствует о его уязвленном самолюбии.

«Это говорит об <...> усталой, но все еще работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — отметил Панкратов.

По его словам, реакция Зеленского на напоминание о регламенте выдала в нем человека, теряющего связь с реальностью. Психотерапевт выразил уверенность, что украинский лидер живет в иллюзорном мире, в котором он сам является центральной фигурой.

22 января Зеленский выступил на ВЭФ в швейцарском Давосе. В какой-то момент ведущий предложил задать главе государства последний вопрос, так как ему «нужно возвращаться в Киев». В ответ украинский лидер поинтересовался, не счел ли собеседник общение с ним неинтересным. Модератор попытался оправдаться и объяснил, что люди за спиной у Зеленского показали на часы, сообщила газета «Известия».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал «нервным срывом» выступление Зеленского на ВЭФ.