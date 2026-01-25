Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Врач-психотерапевт проанализировал поведение Зеленского на ВЭФ в Давосе

Врач Панкратов: Зеленский болезненно отреагировал на слова о регламенте в Давосе
Nathan Howard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе болезненно отреагировал на напоминание о регламенте. Об этом в ходе беседы с журналистами aif.ru заявил врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

Как он сказал, слова Зеленского полны агрессии, однако его тело и голос выдают истощение. При этом ответ украинского лидера на просьбу закругляться от модератора на ВЭФ свидетельствует о его уязвленном самолюбии.

«Это говорит об <...> усталой, но все еще работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — отметил Панкратов.

По его словам, реакция Зеленского на напоминание о регламенте выдала в нем человека, теряющего связь с реальностью. Психотерапевт выразил уверенность, что украинский лидер живет в иллюзорном мире, в котором он сам является центральной фигурой.

22 января Зеленский выступил на ВЭФ в швейцарском Давосе. В какой-то момент ведущий предложил задать главе государства последний вопрос, так как ему «нужно возвращаться в Киев». В ответ украинский лидер поинтересовался, не счел ли собеседник общение с ним неинтересным. Модератор попытался оправдаться и объяснил, что люди за спиной у Зеленского показали на часы, сообщила газета «Известия».

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал «нервным срывом» выступление Зеленского на ВЭФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702055_rnd_2",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+