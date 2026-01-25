Размер шрифта
Рэпер Гуф перестал оплачивать штрафы ГИБДД

Shot: рэпер Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы
Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф обещал погасить автомобильные штрафы за последние 3 года, но до сих пор не сделал этого. Об этом сообщает life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Хип-хоп-дебошир не платит по штрафам, которые тянутся с августа 2023 года. Среди нарушений — превышение скорости, проезд по платным дорогам (в том числе трассе М12 и столичному проспекту Багратиона) и многое другое. Всего — 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей», — сообщает канал.

Оплатить их Долматов обещал в 2025 году. Однако слова не сдержал и теперь близок к тому, чтобы на него открыли исполнительное производство ФССП.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

Ранее певцу Филиппу Киркорову выписали 500 штрафов за нарушения ПДД.

