Политик Мема объяснил, почему США нужна Гренландия

Желание США завладеть Гренландией нацелено на то, чтобы их союзники покупали оружие. Об этом заявил финский политик Армандо Мема в ТАСС.

«Желание президента Трампа заполучить Гренландию является частью стратегии давления на союзников с целью продажи им большего количества оружия и увеличения их военного бюджета в рамках альянса НАТО, — сказал он.

По мнению Мема, американский лидер хочет построить «Золотой купол» в Гренландии, чтобы отразить атаку в случае третьей мировой войны.

Военный эксперт Александр Степанов также считает, что США намерены развернуть в Гренландии базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота.

США должны обеспечить милитаризацию арктического направления, Гренландия для них — приоритетный плацдарм.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post., что Вашингтон добьется от Гренландии всего, что требуется, по итогам ведущихся переговоров.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

