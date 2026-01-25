Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В России предложили законодательно запретить управление самокатами в нетрезвом виде

Шейкин: в РФ нужно законодательно запретить управление СИМ в нетрезвом виде
Shutterstock

На средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеды нужно распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

По его словам, пьяный «наездник» на самокате, несущийся по тротуару, является не менее серьезной угрозой, чем пьяный водитель автомобиля.

Помимо этого, считает сенатор, необходимо ввести ответственность для СИМ при ДТП, так как в данный момент правовых механизмов привлечения самокатчиков к ответственности в случае ДТП крайне мало. Обязанность оставаться на месте и действовать по правилам ПДД уравнивает всех участников инцидента в правах и обязанностях перед законом, отметил Шейкин.

Он также считает нужным обязать пользователей СИМ проходить медосвидетельствование.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе Минтранспорта Андрею Никитину с призывом полностью запретить прокат электросамокатов в России.

Ранее более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27702091_rnd_0",
    "video_id": "record::4870063a-07c8-4c8c-a7a5-0d431a52a63b"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+