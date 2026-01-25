В России предложили законодательно запретить управление самокатами в нетрезвом виде

Шейкин: в РФ нужно законодательно запретить управление СИМ в нетрезвом виде

На средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеды нужно распространить законодательный запрет на управление транспортным средством в нетрезвом виде. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в беседе с ТАСС.

По его словам, пьяный «наездник» на самокате, несущийся по тротуару, является не менее серьезной угрозой, чем пьяный водитель автомобиля.

Помимо этого, считает сенатор, необходимо ввести ответственность для СИМ при ДТП, так как в данный момент правовых механизмов привлечения самокатчиков к ответственности в случае ДТП крайне мало. Обязанность оставаться на месте и действовать по правилам ПДД уравнивает всех участников инцидента в правах и обязанностях перед законом, отметил Шейкин.

Он также считает нужным обязать пользователей СИМ проходить медосвидетельствование.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе Минтранспорта Андрею Никитину с призывом полностью запретить прокат электросамокатов в России.

Ранее более 95% опрошенных россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ.