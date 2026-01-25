Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

Врач назвала неочевидные причины выпадения волос

Трихолог Галлямова: инфекция с высокой температурой может вызвать выпадение волос
Shutterstock

Помимо стресса, дефицита железа в организме и нехватки витаминов группы В, выпадение волос могут спровоцировать инфекции с высокой температурой и прием статинов. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова.

По словам эксперта, в основе телогенового выпадения волос – преждевременного перехода волосяных фолликулов в фазу покоя – часто лежит скрытая анемия железодефицитная и нехватка белка в рационе.

При анемии снижается содержание железа в сыворотке крови и костном мозге. В результате нарушается образование гемоглобина и эритроцитов — красных кровяных телец. Также железо играет критическую роль в работе митохондрий — «энергетических станций» клеток.

«Волосы одними из первых реагируют на дефицит белка и железа, потому что организм в условиях нехватки ресурсов «отключает» все второстепенное», – объяснила трихолог в беседе с «Газетой.Ru»

В числе других классических причин врач называет недостаток витаминов группы B (В12, В9 и В5) и заболевания щитовидной железы. К менее очевидным относятся инфекции, сопровождающиеся жаром.

«Любая инфекция с высокой температурой способна стать триггером повреждения луковиц. Массовое выпадение волос после COVID-19 стало одним из наиболее наглядных примеров», – уточняет специалист.

Врач также напомнила, что влияние на рост и качество волос могут оказывать гормоны и цитостатики – препараты, которые избирательно подавляют деление злокачественных клеток

«Аналогичный эффект могут оказывать и другие некоторые широко применяемые препараты, включая статины – лекарства для снижения уровня холестерина в крови», – заключила врач.

Ранее врач предупредила, что промывание волос коньяком не помогает от перхоти.
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+