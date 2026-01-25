Татьяна Лазарева захотела написать книгу

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале заявила, что может написать автобиографию.

«Пора мне книгу про свою жизнь писать, кажется, я созрела», — поделилась артистка.

Лазарева опубликовала кадры митинга пятилетней давности. По словам телеведущей, через пару дней после этого события случился «страшный удар» от ее самого близкого человека.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

7 октября 2025-го суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев.

В январе 2026 года прокуратура попросила отменить заочный приговор Татьяне Лазаревой по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Ранее Лазарева назвала неочевидную замену запретам для детей.