Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

«Вашингтон» Овечкина в овертайме проиграл в матче НХЛ

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ
Jerome Miron-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:5 в овертайме в пользу хозяев.

Авторами шайб у победившего «Эдмонтона» стали Эван Бушар, оформивший хет-трик, Коннор Макдэвид, сделавший дубль, и Зак Хайман.

В составе «Вашингтона» шайбы забрасывали Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Антони Бовилье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за последние четыре игры не набрал ни одного очка. В текущем сезоне на счету Овечкина 44 очка (21 гол и 23 передачи) в 53 проведенных матчах. Он остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 918 забитыми шайбами.

В турнирной таблице «Вашингтон» с 57 очками занимает пятое место в Столичном дивизионе, «Эдмонтон» с 60 очками идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее четыре очка Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701983_rnd_1",
    "video_id": "record::b58cc77e-2d4c-4e54-ad99-c4cbcb7cc6d9"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+