«Вашингтон» Овечкина в овертайме проиграл в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:5 в овертайме в пользу хозяев.

Авторами шайб у победившего «Эдмонтона» стали Эван Бушар, оформивший хет-трик, Коннор Макдэвид, сделавший дубль, и Зак Хайман.

В составе «Вашингтона» шайбы забрасывали Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Антони Бовилье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за последние четыре игры не набрал ни одного очка. В текущем сезоне на счету Овечкина 44 очка (21 гол и 23 передачи) в 53 проведенных матчах. Он остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 918 забитыми шайбами.

В турнирной таблице «Вашингтон» с 57 очками занимает пятое место в Столичном дивизионе, «Эдмонтон» с 60 очками идет вторым в Тихоокеанском дивизионе.

Ранее четыре очка Никиты Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом».