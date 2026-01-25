Россиянам объяснили, какие англицизмы разрешат оставить на вывесках с 1 марта

Англицизмы, которые зафиксированы в Словаре иностранных слов Российской академии наук, можно будет использовать на вывесках и после вступления в силу языковых требований с 1 марта. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе нормативных актов Евгений Машаров.

Он пояснил, что новый закон обязывает оформлять все вывески, указатели и информационные таблички на русском языке, однако заимствованные слова, официально вошедшие в языковую норму, не подпадают под ограничения. Речь идет об англицизмах, которые содержатся в специализированном словаре РАН, подготовленном Институтом лингвистических исследований.

Если же заимствованного слова в словаре нет, его использование возможно только при наличии пояснения — например, в скобках или сноске с расшифровкой значения. В качестве примера Машаров привел слово «шопинг», которое отсутствует в словаре и потому требует дополнительного объяснения.

При этом ограничения не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания. Закон также допускает использование на вывесках государственных языков республик и других языков народов России, но при условии полного смыслового и визуального соответствия русскоязычному варианту. Информация для потребителей на иностранных языках возможна, однако она должна дублироваться на русском.

Ранее англицизмы, канцеляризмы и IT-лексику назвали главными раздражителями в рабочей переписке.