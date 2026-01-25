Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В Челябинской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком

Госавтоинспекция: ДТП с участием автобуса и фуры произошло на трассе М-5 «Урал»
Госавтоинспекция Челябинской области

Авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошла на 1589-м км трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель автобуса при движении в сторону Уфы не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшейся фурой. За рулем первого транспортного средства находился мужчина 1982 года рождения, за рулем второго — мужчина 1978 года рождения.

В заявлении подчеркивается, что в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и три пассажира маршрутного автобуса. При этом находившегося за рулем мужчину спасти не удалось.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб. Для обеспечения безопасного проезда на данном участке проезжей части организовано реверсивное движение», — рассказали в пресс-службе.

В 9:40 мск в региональной Госавтоинспекции сообщили о ликвидации всех последствий аварии. В связи с этим движение в районе места происшествия было полностью восстановлено.

Ранее в Крыму два пассажира пострадали при опрокидывании автобуса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701989_rnd_9",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+