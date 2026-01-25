В Челябинской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком

Госавтоинспекция: ДТП с участием автобуса и фуры произошло на трассе М-5 «Урал»

Авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля произошла на 1589-м км трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

По данным ведомства, водитель автобуса при движении в сторону Уфы не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшейся фурой. За рулем первого транспортного средства находился мужчина 1982 года рождения, за рулем второго — мужчина 1978 года рождения.

В заявлении подчеркивается, что в результате ДТП пострадали четыре человека — водитель и три пассажира маршрутного автобуса. При этом находившегося за рулем мужчину спасти не удалось.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и экстренных служб. Для обеспечения безопасного проезда на данном участке проезжей части организовано реверсивное движение», — рассказали в пресс-службе.

В 9:40 мск в региональной Госавтоинспекции сообщили о ликвидации всех последствий аварии. В связи с этим движение в районе места происшествия было полностью восстановлено.

Ранее в Крыму два пассажира пострадали при опрокидывании автобуса.