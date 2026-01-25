Боец Пимблетт госпитализирован после первого поражения в карьере UFC

Британский боец Пэдди Пимблетт был госпитализирован после поражения в главном поединке вечера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 324 в Лас-Вегасе.

Президент промоушена Дэйна Уайт сообщил на послематчевой пресс-конференции, что организаторы приняли решение отправить Пимблетта в больницу сразу после завершения пятираундовой схватки. В настоящее время состояние бойца не разглашается.

Пимблетт потерпел первое поражение в UFC, уступив американцу Джастину Гэтжи единогласным решением судей. В ходе боя британец пропустил множество ударов, дважды побывал в нокдауне и несколько раз был близок к тому, чтобы бой был остановлен.

Ранее Умар Нурмагомедов стал победителем турнира UFC 324 единогласным решением судей.