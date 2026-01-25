Размер шрифта
Общество

На Кубани мать участника СВО едва не лишилась пенсии из-за бюрократической детали

На Кубани мать участника СВО добилась пенсии через прокуратуру
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура помогла матери участника спецоперации из Краснодарского края получить пенсию. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина является многодетной матерью, один из сыновей которой родился в 1998 году на территории Украины, но с шести месяцев жил в России и на данный момент находится в зоне СВО. Помимо этого, молодой человек получил государственную награду.

Россиянка планировала получить досрочную страховую пенсию по старости, но не смогла сделать этого.

«Пенсионные органы почему-то не засчитали время его воспитания в страховой стаж матери», – сообщается в публикации.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд, потребовав признать право россиянки на выплату. Суд района встал на сторону женщины, решение вступило в законную силу. В результате все годы стажа специалисты женщине засчитали.

Сейчас женщина получает соответствующую пенсию в размере более 16 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде рассказали, какую пенсию будет получать россиянин, если он никогда не работал.

