На Кубани мать участника СВО едва не лишилась пенсии из-за бюрократической детали

На Кубани мать участника СВО добилась пенсии через прокуратуру

Прокуратура помогла матери участника спецоперации из Краснодарского края получить пенсию. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина является многодетной матерью, один из сыновей которой родился в 1998 году на территории Украины, но с шести месяцев жил в России и на данный момент находится в зоне СВО. Помимо этого, молодой человек получил государственную награду.

Россиянка планировала получить досрочную страховую пенсию по старости, но не смогла сделать этого.

«Пенсионные органы почему-то не засчитали время его воспитания в страховой стаж матери», – сообщается в публикации.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд, потребовав признать право россиянки на выплату. Суд района встал на сторону женщины, решение вступило в законную силу. В результате все годы стажа специалисты женщине засчитали.

Сейчас женщина получает соответствующую пенсию в размере более 16 тысяч рублей.

