Прошедшая ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала зимы

Гидрометцентр: прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы в Подмосковье

Ночь на воскресенье, 25 января, стала самой холодной с начала зимы в московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Минимальная температура была зафиксирована в поселке Черусти — минус 30,7°C.

«Таким образом, с начала текущего осенне-зимнего периода это первый температурный показатель, не только достигший отметки в 30 градусов мороза, но и оказавшийся чуть ниже», — рассказали агентству в российском Гидрометцентре.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что столбики термометров также опустились ниже -29°C в Мелихово, Луховицах и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника. В Москве было в районе -15°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные холода в Московской области будут непродолжительными.

Ранее московские аэропорты рассказали о подготовке к сильным морозам.