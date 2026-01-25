Размер шрифта
Общество

Семья владельца подмосковной пекарни «Машенька» теперь ест варенье только от Путина

РИА: семья владельца пекарни Машенька ест варенье только из подарка Путина
Александр Вильф/РИА Новости

Владелец пекарни «Машенька» в Московской области Денис Максимов заявил, что теперь его семья ест варенье только той марки, которую им прислал президент России Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал о подарке от главы государства.

«Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это», — сказал предприниматель.

Максимов рассказал, что Путин отправил его семье «Вологодское» варенье — такое же, как то, с которым президент сам ранее попробовал пирожки из пекарни.

22 января пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для, предположительно, спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он приезжал в Москву на встречу с Путиным.

Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Максимов также рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что находится в контакте с подмосковными властями по вопросу пекарни.

Ранее в Госдуме обвинили политику кровавых 90-х в массовом закрытии кафе в Москве.

