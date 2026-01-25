Роуминг между Россией и Белоруссией могут полностью отменить

В МИД России сообщили о прогрессе в вопросе отмены роуминга с Минском

Россия и Белоруссия продолжают работу по полной отмене телефонного роуминга между странами. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

По его словам, профильные ведомства и операторы связи двух государств сохраняют готовность к дальнейшему взаимодействию с целью выхода на формат, при котором дополнительная плата за мобильную связь на территории соседней страны будет полностью исключена. В МИД РФ рассчитывают, что движение в этом направлении продолжится и приведет к практическому результату.

Полищук отметил, что отмена роуминга остается актуальным запросом как для российских, так и для белорусских граждан, и выразил надежду, что совместная работа Москвы и Минска позволит реализовать эту инициативу в полном объеме.

Еще в конце 2024 года Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил резолюцию «О внедрении комфортных тарифов для предоставления услуг связи и передачи данных в рамках Союзного государства (отмена роуминга)».

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что правительства обеих стран нацелены на приведение тарифов на телефонные звонки и интернет-трафик к стандартам, которые действуют в домашних условиях. Он также подчеркнул, что с 1 марта 2025 года для абонентов российских и белорусских операторов мобильной связи обеспечили удобные тарифные условия для телефонных разговоров и использования интернета.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике из фракции «Единая Россия» Денис Кравченко назвал отношения России и Белоруссии по-настоящему братскими.