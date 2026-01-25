Размер шрифта
Нарышкин: заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли

Нарышкин: в ЕС продолжают линию на стратегическое поражение России
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заявления европейских политиков о необходимости нанесения России стратегического поражения в публичной сфере «приутихли», но разговоры об этом продолжаются. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По словам Нарышкина, по поступающей в СВР информации, «наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана, на продолжение войны», а также мер санкционного, политического и информационного давления на РФ.

22 января глава СВР в интервью агентству заявлял, что планы «коалиции желающих» создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до полномасштабного военного конфликта. По его словам, эти условия не только не уничтожают первопричины российско-украинского конфликта, но и значительно усложняют международную обстановку.

Ранее Нарышкин заявил, что линия спецслужб остается практически единственной связующей с Европой.

