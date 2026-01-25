Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
 (обновлено  )
Наука

Половина молодых россиян сталкивается с эмоциональным выгоранием

Ингосстрах: более трети молодых россиян часто испытывает эмоциональное выгорание
Shutterstock

Каждый второй россиянин в возрасте 18-25 лет знаком с понятием эмоционального выгорания, а более трети испытывают его регулярно. Такие результаты показало совместное исследование «Ингосстраха», Финансового университета при Правительстве РФ и сети клиник «Будь здоров».

Опрос, проведенный в 36 крупнейших городах России, показал: 54,2% молодых людей хорошо знают, что такое эмоциональное выгорание, а 37,5% сталкиваются с ним практически постоянно или несколько раз в неделю. При этом лишь 30,9% респондентов заявили, что не испытывали эмоционального истощения в последнее время. Для 17,4% упадок сил и ощущение «не могу больше» стали привычным состоянием, еще 20,1% переживают это несколько раз в неделю.

Наиболее информированными о проблеме оказались жители Москвы, Набережных Челнов и Казани, тогда как в Кемерово, Волгограде и Томске уровень осведомленности был заметно ниже. Главным источником эмоционального истощения участники исследования назвали отношения с родителями и семьей — на это указали 37,8% опрошенных. Далее следуют учебная нагрузка и дедлайны (18%), а также отношения с партнером (14,4%).

«Результаты исследования наглядно показывают: фундамент психологического благополучия молодежи закладывается в семье. Конфликты и недопонимание с близкими становятся источником хронического стресса, который постепенно приводит к эмоциональному истощению», — отметил руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

Хотя почти 70% респондентов не отмечали физических проявлений выгорания, часть участников сообщали о резких изменениях веса, хронической усталости, панических атаках и головных болях. При этом почти половина молодых людей предпочитают справляться со стрессом самостоятельно — с помощью успокоительных средств или народной медицины, и лишь 6,3% обращаются за профессиональной помощью.

«Если симптомы сохраняются более двух недель или сильно нарушают обычную жизнь — это может быть признаком депрессии, в таком случае необходимо обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру», — подчеркнула врач-психиатр и психотерапевт клиники «Будь Здоров» Вера Воронкова.

Ранее было названо заболевание легких, способное вызвать депрессию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695083_rnd_7",
    "video_id": "record::ca988c74-745f-4019-b8f6-80f184777fed"
}
 
Теперь вы знаете
Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+