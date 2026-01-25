Половина молодых россиян сталкивается с эмоциональным выгоранием

Каждый второй россиянин в возрасте 18-25 лет знаком с понятием эмоционального выгорания, а более трети испытывают его регулярно. Такие результаты показало совместное исследование «Ингосстраха», Финансового университета при Правительстве РФ и сети клиник «Будь здоров».

Опрос, проведенный в 36 крупнейших городах России, показал: 54,2% молодых людей хорошо знают, что такое эмоциональное выгорание, а 37,5% сталкиваются с ним практически постоянно или несколько раз в неделю. При этом лишь 30,9% респондентов заявили, что не испытывали эмоционального истощения в последнее время. Для 17,4% упадок сил и ощущение «не могу больше» стали привычным состоянием, еще 20,1% переживают это несколько раз в неделю.

Наиболее информированными о проблеме оказались жители Москвы, Набережных Челнов и Казани, тогда как в Кемерово, Волгограде и Томске уровень осведомленности был заметно ниже. Главным источником эмоционального истощения участники исследования назвали отношения с родителями и семьей — на это указали 37,8% опрошенных. Далее следуют учебная нагрузка и дедлайны (18%), а также отношения с партнером (14,4%).

«Результаты исследования наглядно показывают: фундамент психологического благополучия молодежи закладывается в семье. Конфликты и недопонимание с близкими становятся источником хронического стресса, который постепенно приводит к эмоциональному истощению», — отметил руководитель проекта «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов.

Хотя почти 70% респондентов не отмечали физических проявлений выгорания, часть участников сообщали о резких изменениях веса, хронической усталости, панических атаках и головных болях. При этом почти половина молодых людей предпочитают справляться со стрессом самостоятельно — с помощью успокоительных средств или народной медицины, и лишь 6,3% обращаются за профессиональной помощью.

«Если симптомы сохраняются более двух недель или сильно нарушают обычную жизнь — это может быть признаком депрессии, в таком случае необходимо обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру», — подчеркнула врач-психиатр и психотерапевт клиники «Будь Здоров» Вера Воронкова.

