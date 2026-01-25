В аэропортах нескольких российских городов сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Казань, Нижнекамск, Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

До этого приостановил полеты аэропорт Волгограда. Мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Утром российское министерство обороны заявило, что над регионами России ликвидировали 14 украинских беспилотников. Дежурные расчеты противовоздушной обороны работали в период с 23:00 21 января до 7:00 следующего дня. За это время четыре БПЛА перехватили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью. Еще два дрона сбили в Брянской области и по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

Ранее сборная России застряла в Волгограде из-за атаки беспилотников.