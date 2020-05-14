Смолов отреагировал на уход Семина из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, в настоящий момент выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», поделился мнением относительно ухода Юрия Семина с поста наставника «железнодорожников».

«Спасибо за кубки, Легенда», — подписал фотографию с Семиным Смолов у себя в «сториз».

Напомним, что Семин трижды в российской истории возглавлял «Локомотив» (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020).

Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

Ранее Черчесов выступил за возобновление чемпионата России.