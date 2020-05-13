Махачев подтвердил тяжелое состояние Нурмагомедова-старшего

Российский боец ММА Ислам Махачев подтвердил, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии, передает Sport24.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане, однако позднее его перевезли в Москву. По информации СМИ, у него была диагностирована пневмония.

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву», — сказал Махачев в прямом эфире Instagram Bukaboxing.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале.