Тихонов считает, что РПЛ должна отменить вылет по итогам сезона

Бывший полузащитник московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) должна отменить вылет по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, у грозненского «Ахмата» и «Крыльев Советов» не было возможности доказать, что они на самом деле способны закрепиться на уровне высшего российского дивизиона, поэтому отправлять их в лигу рангом ниже нельзя.

Также Тихонов заявил, что не понимает тех футболистов, не согласившихся на понижение заработной платы на период пандемии.

Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов призвал доиграть сезон РПЛ.