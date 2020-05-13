АПЛ разъяснила нюансы в проведении матчей после возобновления турнира
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Английская премьер-лига (АПЛ) провела беседы с капитанами и наставниками клубов с целью разъяснить некоторые моменты о возобновлении сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, теперь после игровых столкновений футболистам необходимо будет разворачиваться друг от друга, чтобы минимизировать контакты лицом к лицу во время игры.
В случае, если игроки согласятся на подобные условия, то на следующей неделе будет обсуждаться специальный протокол, в котором будут прописаны условия контактных тренировок.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.