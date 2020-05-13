АПЛ разъяснила нюансы в проведении матчей после возобновления турнира

Английская премьер-лига (АПЛ) провела беседы с капитанами и наставниками клубов с целью разъяснить некоторые моменты о возобновлении сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, теперь после игровых столкновений футболистам необходимо будет разворачиваться друг от друга, чтобы минимизировать контакты лицом к лицу во время игры.

В случае, если игроки согласятся на подобные условия, то на следующей неделе будет обсуждаться специальный протокол, в котором будут прописаны условия контактных тренировок.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о потенциале хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.