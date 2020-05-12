Конор — Хабибу: ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter жестко высказался в адрес действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, дагестанский спортсмен является «позором настоящих поединков».

«Хабиб, ты полное позорище. Ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса. Как я уже много раз говорил. Как это уже было замечено много раз. Ты подтверждаешь то, что всегда было известно.

«Без комментариев», лол», — написал Макгрегор.

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