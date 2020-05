Конор — Хабибу: ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter жестко высказался в адрес действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, дагестанский спортсмен является «позором настоящих поединков».

«Хабиб, ты полное позорище. Ты ведешь себя как суетливая прячущаяся крыса. Как я уже много раз говорил. Как это уже было замечено много раз. Ты подтверждаешь то, что всегда было известно.

«Без комментариев», лол», — написал Макгрегор.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

"No comment" lol.

An embarrassment to real fighting.