Стал известен крупнейший поставщик рыбы в Россию

RG.RU: Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в РФ, не имея выхода к морю

Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию. Об этом сообщает «Российская газета» (RG.RU) со ссылкой на данные аналитического центра Рыбного союза.

Отмечается, что страна, у которой нет выхода к морю, поставила в Россию 112 тыс. тонн рыбы на $336 млн. Второе и третье место занимают Китай и Турция с 96 тыс. тонн и 75 тыс. тонн соответственно.

Всего за 2025 год Россия импортировала 680 тысяч тонн рыбы, что на 3% больше, чем в 2024 году.

В структуре импорта из Белоруссии преобладают продукты из сурими, крабовые палочки, пресервы из сельди, икра мойвы, слабосоленая форель, копченая салака и скумбрия, а также пресервы из ракообразных и моллюсков.

Китай в основном экспортирует в Россию мороженую скумбрию, аквакультурную форель, сайру, сушеный кальмар, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря. Турция поставляет аквакультурные форель, сибас и дорадо.

24 января «Известия» писали, что за десять месяцев 2025 года РФ закупила в Индии мясо крупного рогатого скота на сумму $84,4 млн, за аналогичный период 2024 года импорт составил около $30 млн. Импорт креветок за аналогичный период 2025 года креветок увеличился на треть до $134,6 млн.

Ранее Россия увеличила экспорт сахара в 2025 году почти на 20%, поставив более 1 млн тонн.