ФСБ рассекретила архивы о работе НКВД в Сталинграде

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы о выполнении боевых задач бойцами 10-й дивизии НКВД в Сталинграде в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Публикация архивных материалов приурочена к годовщине победы в Сталинградской битве. В пресс-службе ведомства уточнили, что были обнародованы ранее засекреченные документы, отражающие деятельность подразделений внутренних войск НКВД. В их числе — служебная записка командира 10-й дивизии Александра Сараева на имя Лаврентия Берии с отчетом о выполненных боевых задачах, а также сведениями о количестве уничтоженной вражеской техники и солдат.

Кроме того, в перечень рассекреченных материалов вошло письмо начальника Сталинградского управления НКВД Андрея Воронина от 13 октября 1942 года. В нем содержится ходатайство о награждении 10-й дивизии внутренних войск НКВД орденом Красного Знамени и о присвоении ей гвардейского статуса.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и считается одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сражение стало переломным моментом в ходе боевых действий и предопределила дальнейшее наступление советских войск

Ранее на въездах в Волгоград временно установили указатели «Сталинград» в честь годовщины битвы.