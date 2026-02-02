Размер шрифта
Экономист объяснил, как на зарплатах россиян скажется введение МРОЧ

Экономист Колташов: введение МРОЧ исключит сверхэксплуатацию россиян
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме подготовили законопроект о введении в России минимального размера оплаты часа труда (МРОЧ). Авторы инициативы считают, что это позволит ввести более справедливую систему оплаты и защитит работников от формально разрешенной, но экономически необоснованно низкой почасовой ставки. Такой подход избавит россиян от сверхэксплуатации, заявил в беседе с 360.ru экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

Депутаты считают, что МРОЧ позволит предотвратить ситуации, когда из-за низкой почасовой ставки работник получает зарплату, неравноценную федеральному МРОТ и ниже прожиточного минимума.

Колташов согласился, что это важная мера, которая поможет исключить сверхэксплуатацию, но подчеркнул, что вводить МРОЧ не должны абсолютно все. Полезно это будет сотрудникам, которые очень часто сталкиваются с переработками и не знают, какая за это полагается доплата. На практике реализовать законопроект будет непросто, считает экономист.

«Пройдет не одно десятилетие, прежде чем мы окажемся в ситуации, где работники и работодатели будут учитывать реальное количество отработанных часов», — пояснил он.

Если инициативу утвердят, в силу она вступит с 2027 года. При расчете ориентироваться будут на МРОТ. Так, если берется за основу показатель в 27 093 рубля, его следует разделить на четыре недели, затем – на 40 часов. В итоге час работы будет стоить 169 рублей. Лучше всего будет в будущем рассчитывать МРОТ, опираясь на МРОЧ, а не наоборот, считает экономист.

В целом введение минимального размера почасовой оплаты труда требовалось уже давно, так как сотрудники сегодня не видят «хитрости» работодателя, который рассчитывает их зарплаты, отметил эксперт. В будущем новый подход позволит россиянам точно рассчитывать свой МРОЧ, заключил он.

Напомним, с 1 января 2026 года в России вновь вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По закону работодатели обязаны выплачивать сотрудникам заработок не ниже этой планки. Какой МРОТ установлен в 2026 году, как он связан с величиной пособий и выплат, на что еще влияет этот показатель — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как сокращение рабочего дня до 6 часов повлияет на зарплату.
 
