Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Появилось видео из Крыма, где смертника задержали при попытке устроить теракт

ФСБ опубликовала видео из Крыма, где задержали смертника
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала фотографию сотрудника сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Ивана Кринова, который организовывал предотвращенные в Крыму теракты. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть сотрудника отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ, старшего лейтенанта Ивана Кринова.

2 февраля в Центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму в одном из зданий УФСБ предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, представитель ССО ВСУ связался с крымчанином через Telegram. Он представился мужчине сотрудником ФСБ РФ и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание УФСБ России в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе. Сотрудники ФСБ обнаружили при мужчине самодельное взрывное устройство.

Ранее в ФСБ рассказали, кто готовил новую попытку теракта в Крыму.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!