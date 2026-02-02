Появилось видео из Крыма, где смертника задержали при попытке устроить теракт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала фотографию сотрудника сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Ивана Кринова, который организовывал предотвращенные в Крыму теракты. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть сотрудника отдельного центра специального назначения группы «Юг» ССО ВСУ, старшего лейтенанта Ивана Кринова.

2 февраля в Центр общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму в одном из зданий УФСБ предотвратили теракт, который готовил использовавшийся втемную смертник по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, представитель ССО ВСУ связался с крымчанином через Telegram. Он представился мужчине сотрудником ФСБ РФ и предложил ему поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в административное здание УФСБ России в Крыму портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления «предателей» в спецслужбе. Сотрудники ФСБ обнаружили при мужчине самодельное взрывное устройство.

