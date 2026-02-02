Размер шрифта
На Западе увидели конец эпохи контроля за ядерным оружием

FT: мир без контроля над ядерным оружием начинается в четверг
Reuters

В четверг, 5 февраля, закончится действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3), из-за чего начнется эпоха «без контроля за ядерным вооружением». Об этом пишет газета The Financial Times.

FT называет перспективы будущих переговоров о продлении договора «мрачными» и отмечает, что отмена ДСНВ может открыть новую эру «атомной политики на грани войны между великими державами».

«Я искренне уверен, что сейчас мы находимся на пороге новой гонки вооружений. Не думаю, что при моей жизни будет заключен еще один договор, ограничивающий количество вооружений», — заявил британский академик и ученый Джеймс Актон.

Также один из американских чиновников рассказал FT о желании Трампа сохранить ограничения по ядерному оружию и включить в переговоры Китай. Газета предположила, что Трамп в последний момент может согласиться соблюдать положения СНВ-3.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия все еще ожидает ответа от Вашингтона по продлению СНВ-3, и США пока не сообщали о своем решении. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что если США не желают продлевать ДСНВ-3, «то и не надо». До этого, 22 сентября, Путин сказал, что российские власти планируют сохранить статус-кво, чтобы не провоцировать гонку вооружений, и в течение года после окончания договора Россия готова придерживаться ограничений.

Ранее на Западе предупредили о новой ядерной гонке из-за непродления ДСНВ.
 
