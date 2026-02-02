Волочкова ответила на призыв уйти со сцены

Балерина Анастасия Волочкова ответила музыкальному критику, журналисту Сергею Соседову, который призвал ее покинуть сцену. Артистка призвала не хайпиться на ее имени, подчеркнув, что внесла огромный вклад в российскую культуру.

«Зачем слушать этого выжившего из ума человека? Мне давала уроки сама Плисецкая, я ее наследница в мире российского балета, я внесла огромный вклад в отечественную культуру, после меня останется огромное наследие. А что останется после Соседова? Одна желчь, ненависть и пустота», — заявила балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, это Соседову стоит завершить карьеру, так как его готово заменить молодое поколение продвинутых экспертов, которые более широко мыслят. По этой причине критика не приглашают к участию в масштабных проектах, а сам он ругает всех, кто моложе и лучше него, убеждена балерина. Она призвала перестать хайпиться на ее имени и сменить тон в обращениях, направленных в ее адрес.

Напомним, Сергей Соседов заявил, что Анастасии Волочковой давно следует покинуть сцену, уступив дорогу юным талантливым танцовщицам. Он назвал ее «слоном у пуантах», добавив, что ее фигура, а также склонность к алкогольной зависимости не соответствуют высоким требованиям профессии. По мнению критика, балерина потеряла искру и не может заинтересовать зрителей, а слова о ее способностях – сильно преувеличены.

Ранее Волочкова переосвятила дом после скандала с Джигурдой.