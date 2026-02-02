В СВР назвали страну, причастную к попытке переворота в Буркина-Фасо

Франция причастна к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

Как отмечается в сообщении, Париж продолжит свои попытки по дестабилизации обстановки в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны.

«Уже установлена причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо 3 января, которую, к счастью, удалось предотвратить», — отметили в СВР.

По их информации, мятежникам была поставлена задача нейтрализовать президента Ибрагима Траоре и установить в Буркина-Фасо власти лояльные Франции. Это бы «нанесло бы удар по всем сторонникам суверенитета и идеологии панафриканизма на континенте», говорится в сообщении.

В ночь на 3 января 2026 года в Буркина-Фасо была предотвращена попытка государственного переворота. Как заявил министр безопасности Буркина-Фасо Махамаду Сана, операция была запланирована на 23.00 по местному времени. Целями атаки должны были стать высшие гражданские и военные должностных лиц, а также глава государства, капитан Ибрагим Траоре.

Ранее журналист допустил, что США мог готовиться переворот в Китае.