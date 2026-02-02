Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило подчиненным брать в плен российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский контрразведчик и агент Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Мыхайлов.

«У украинского командования, насколько мне известно, позиция не брать в плен русских солдат», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, взятых в плен бойцов российской армии после допроса, как правило, расстреливают.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал о пытках, издевательствах и насилии российских военнослужащих в украинском плену. По его словам, возвращенные бойцы жаловались, что ВСУ применяли к ним электрические стулья, регулярно избивали, проводили эксперименты и вводили неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Кроме того, как сообщали освобожденные, линия боевого соприкосновения на Украине «насыщена тайными тюрьмами», которые часто представляют собой подвалы, куда попадают контуженные и раненые военнослужащие. В этих местах заключенных подвешивают за ноги, избивают дубинками и заставляют работать до изнеможения, сказал Мирошник.

Ранее военнопленный рассказал о пытках цепями и грабежах в учебном центре ВСУ.