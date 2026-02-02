Соединенные Штаты, Великобритания и Германия на предстоящих выборах президента Украины будут продвигать «своих» кандидатов. Кандидатом от США будет глава офиса президента Кирилл Буданов, от Британии – экс-главком ВСУ Валерий Залужный, а Германия «выставит» мэра Киева Виталий Кличко. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Вспомним (миллиардера Илона – «Газета.Ru») Маска, который сказал, что это актеры. Вы смотрите не за актерами, а за теми, кто за сценой. Режиссеры, сценаристы, продюсеры. Так вот, они, вероятно, будут и определять, кто окончательно должен победить (на выборах на Украине – «Газета.Ru»). Там разные есть точки зрения. На Залужного ставку делает Великобритания, на того же Кличко – Германия», — отметил он.

По мнению Олейника, кандидатом на выборах «от американцев» будет глава офиса президента Буданов, поскольку его уже несколько раз называли «вице-президентом Украины».

При этом, указал собеседник, если на украинских выборах появится «независимый» кандидат, его «могут легко снять» и не допустить его победы.

По оценке украинского политика, украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли пойдет на выборы, потому что оппоненты ему «припомнят» все его преступления на посту главы государства.

«Очень много совершено преступлений. После того, что произошло… Эти коррупционные скандалы, эта провальная политика в энергообеспечении украинского народа, безопасности и так далее. Вот эта вся политика, связанная с тем, что я пришел для того, чтобы был мир, разговаривать со всеми. Все это вспомнят оппоненты, там такое выроют, что мало не покажется», — указал Олейник.

Он не исключил, что выборы на Украине могут провести не по закону, а «по понятиям». Тогда, считает Олейник, победить может кто угодно, в том числе и сам Зеленский.

1 февраля Зеленский заявил, что точно не определился, будет ли баллотироваться на второй срок в случае выборов главы государства.

При этом он подчеркнул, что решение будет зависеть от исхода конфликта с Россией.

Отвечая на вопрос о своих желаниях после завершения боевых действий, он заявил, что «хочется просто чуть больше быть с детьми». Зеленский при этом подчеркнул, что «на сегодняшний день уже все равно где».

В начале декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране в течение 60–90 дней, но при условии, если США и Европа помогут ему обеспечить безопасность в условиях военного времени.

